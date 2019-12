Meer pakketbussen aan huis, maar twijfel over de toekomst na faillissement

Bezorgers kunnen hun pakketjes steeds vaker kwijt in een grote brievenbus die er speciaal voor gemaakt is. Op het oog handig voor mensen die hun bestellingen mislopen omdat ze niet thuis zijn, maar de pakketbrievenbus wordt niet door iedereen omarmd. Een van de bedenkers ging recent failliet.

Ondernemer Arjan Griffioen zag het zelf als een groot probleem: hij bestelde artikelen via webshops, liet ze thuis bezorgen maar wist al van tevoren dat bezorgers voor een dichte deur zouden staan. Soms komen bezorgers een tweede keer terug met opnieuw pech, waarna ze na veel tijd en moeite het pakket bij een postkantoor of ander afhaalpunt brengen. ,,Terwijl uit consumentenonderzoeken blijkt dat mensen het liefste het pakketje thuis krijgen bezorgd. Zeker als je wat verder van zo’n afhaalpunt woont”, aldus Griffioen.

Hij bedacht de Mypo, een afkorting voor My Postoffice. Beschikbaar vanaf 254 euro. ,,Het begon als een soort doos die je aan de brievenbus kon bevestigen op de dag dat een pakketje bezorgd zou worden, maar we zagen dat gebruikers hem permanent lieten hangen. Toen zijn we vaste kasten gaan maken, voor aan de muur of in de voortuin.”

De maten waren in elk geval goed, zegt Griffioen: 49 centimeter, bij 38 centimeter, bij 26 centimeter. ,,Daar past ongeveer 85 procent van de pakketjes in.” Het perfecte product dus voor klanten, bezorgdiensten en webwinkels, zou je zeggen. én probleem. Mypo is vorige maand failliet verklaard. Er waren slechts 350 bussen verkocht.

Hoe kon dat gebeuren? ,,Er zijn veel dingen misgegaan”, blikt Griffioen terug. ,,Om te beginnen denk ik dat we te vroeg waren. De markt begint nu pas goed aan te trekken. Ten tweede was het moeilijk voor een start-up om samen te werken met grote pakketdiensten. We hadden de promotie die er dan bij komt kijken hard nodig. Het zou nogal helpen als bijvoorbeeld PostNL had gezegd: wij steunen dit. Al was het maar een persbericht geweest.”

Hoe werkt de Mypo?

Mypo is een ‘slim systeem’, wat wil zeggen dat het slot op de kast communiceert met een app op de telefoon. Bezorgers kunnen de ‘kluis’ openen door de laatste vier cijfers van de tracecode, die uniek is voor ieder pakketje, in te voeren. ,,Op de bus staat de instructie voor de bezorger om die vier cijfers te gebruiken, waarmee hij of zij de bus opent. Groot voordeel ten opzichte van bussen met een valklep is dat er grotere pakketjes in kunnen. De valklep neemt namelijk veel ruimte in, terwijl bij de Mypo een deurtje naar buiten open gaat. Nog een pluspunt is dat je ook pakketjes retour kunt sturen. De bewoner zet het pakketje dan in de bus. Het laatste voordeel is dat je meerdere pakketjes van verschillende bezorgdiensten kunt ontvangen.” Het is uiteraard niet de enige pakketbus op de markt. Populair is de variant met een valklep zoals veel kledingcontainers hebben. De bezorger stopt de doos in de bak die verbonden is aan het deksel. Gaat het deksel dicht, dan valt het pakketje in een ruimte die zonder sleutel niet te bereiken is.

Waarom bezorgdiensten dat niet zouden willen? ,,Misschien vinden ze het wel prima om hun pakketjes bij een afhaalpunt te brengen en zien ze daar de toekomst in”, denkt Griffioen.

Of dat zo is, is moeilijk te zeggen. PostNL houdt het in een reactie algemeen. ,,We staan positief tegenover alle initiatieven die op het gebied van pakketbezorging toegevoegde waarde hebben voor de consumenten. Om pakketten bij de eerste bezorgpoging te kunnen afleveren, bieden we steeds meer bezorgmomenten aan: overdag, ‘s avonds en zeven dagen per week”, zegt een woordvoerder.

België

Webwinkel Bol.com wil geen exacte cijfers delen, maar laat desgevraagd weten dat er jaarlijks duizenden pakketbrievenbussen worden verkocht en dat de verkoop dit jaar met zo’n 70 procent is gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

Volledig scherm Pakketbrievenbus met valklep. © Bol.com ,,Vooral in België zijn ze erg populair”, zegt een woordvoerder. ,,Uit ervaring weten we dat Belgen minder graag hun pakketje bij buren ophalen, Nederlanders vinden dat normaler. Dat kan er mogelijk mee te maken hebben.”

Pakketautomaten

Vrij nieuw is het initiatief om een soort pakketbrievenbussen op straat neer te zetten, de zogenoemde pakketautomaat. Daar staan er inmiddels zo'n 500 van in Nederland, waarvan 120 van PostNL zelf. Het wordt gezien als een aanvulling op het netwerk aan postkantoren en afhaalpunten, bijvoorbeeld bij supermarkten.

Een woordvoerder van DHL Parcel zegt dat een pakketbus aan huis wel handig klinkt, maar dat er een groot nadeel aan zit: ,,Mensen kunnen niet voor het pakketje tekenen. En dat wordt vaak wel van ons verlangd. Dat is een afspraak die de zender maakt met de ontvanger. Wij hebben ons daar dan aan te houden.” Bol.com laat in een reactie weten dat het zich verder niet bezighoudt met de manier van bezorgen. ,,Dat is aan de vervoerders.”

Al met al wordt de rode loper voor pakketbrievenbussen nog niet bepaald uitgerold, ziet ook Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. ,,De techniek is leuk, maar klanten betalen dan voor iets wat de bezorgdiensten niet goed hebben geregeld. Je moet echt een pakketjunky zijn om er profijt van te hebben. De meeste huishoudens laten echter niet vaker dan één keer per week iets bezorgen. Ik heb meer vertrouwen in diensten die de tekortkoming van bezorgdiensten, namelijk dat ze niet op afspraak bezorgen, proberen op te lossen. Zo zijn er steeds meer bedrijven die het pakketje voor je aannemen en vervolgens bezorgen op een moment dat je wél thuis bent.”