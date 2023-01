Meer vogels in je tuin? Zorg dan voor deze zelfgemaakte hapjes

met video De vogel­taartjes van Jesse (15) zijn een regelrech­te hit: ‘Voor we het wisten, stroomden de reacties binnen’

Hij is een regelrechte hit, zijn product is amper aan te slepen. De koude decembermaand is nog niet eens ten einde, maar Jesse de Ronde (bijna 16) bakte al zeker honderdvijftig vogeltaartjes vol vet, zaden en pitten. Vanwege zijn licht verstandelijke beperking, is een ‘gewoon bijbaantje’ niet reëel. Met zijn lekkers voor vogels verdient hij toch wat bij.

