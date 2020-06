‘Meerwerk bij nieuwbouwhuizen vaak veel te duur’

Toetsen­bord bevat 20.000 keer meer microben dan een toiletbril, zo maak je ‘m schoon

12:09 Terwijl we proberen om genoeg afstand te bewaren is het gemakkelijk om te vergeten wat andere manieren zijn om ziekteverwekkers over te brengen. Er zijn namelijk veel meer plekken waar ziekteverwekkende organismen graag nestelen. Zo blijkt het toetsenbord ongeveer 20.000 meer microben dan de gemiddelde wc-bril te bevatten.