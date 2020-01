Meeste nieuwbouwhuizen opgeleverd in tien jaar tijd

Echtpaar woont al weken in ranzige rioollucht: ‘Ik hoest me kapot’

27 januari Henk (68) en Anneke van de Vlekkert (70) wanen zich al weken in ranzige rioolput. De stank in hun woning aan de Gerbrandystraat in Naaldwijk is welhaast ondraaglijk. Woningcorporatie Vestia tast in het duister.