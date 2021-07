Met de juiste potten en potgrond heb je een vleugje Toscane in je daktuin

Een daktuin is een tuin met eigen regels en eisen. En met beperkingen. Zo is het bouwen van een rotstuin op een dakterras geen goed idee. De constructie laat het niet toe. Om dezelfde reden is het niet handig om er een paar kuub tuingrond te storten. In een daktuin tuinier je in potten en bakken.

Alles begint met de keuze van een pot. Mooi - en duur - is Italiaans terracotta. Met zo’n pot, liefst met een bloeiend citroenboompje erin, waan je je in Toscane. Maar boompjes kunnen omwaaien en potten kunnen breken. En als je citroenboompjes ‘s winters buiten laat staan kunnen ze bevriezen. Daktuiniers hebben geen schuur om hun kwetsbare planten in de koude maanden op te bergen. Kies dus voor winterharde planten en een stabiele pot, eentje met een brede basis. Hoe breder van onderen, hoe minder snel hij omwaait. Vierkante potten zijn ideaal.

Kuipen van eikenhout, zoals je die in kasteeltuinen ziet, zijn ook voor de gewone man/vrouw te koop. Ze zijn nog duurder dan Italiaans terracotta, maar kunnen niet breken. Ook hebben ze hengsels of handvatten, dat maakt ze makkelijk te verplaatsen.

Kleihoudende potgrond goede keuze

Dan de potgrond. Die heb je in soorten en kwaliteiten. Het klinkt misschien gek, maar de keuze doet er niet veel toe. Planten die in een tuin staan halen hun voedsel uit de grond, in een pot krijgen ze oplosmest. Daardoor is de kwaliteit van de grond van minder belang; denk maar aan kastomaten die op steenwol worden gekweekt.



Toch hebben sommige soorten potgrond voordelen. Als je potgrond met klei gebruikt, wordt water langer vastgehouden en hoef je minder vaak te gieten. Potgrond die grotendeels uit turf bestaat kan snel uitdrogen en is daarna alleen nog met veel moeite nat te krijgen. Kies daarom kleihoudende potgrond, met onderin de pot een laagje grind, om te voorkomen dat het drainagegat verstopt raakt. Als gewicht van cruciaal belang is, en dat is het op een dakterras en een balkon, zou je een flinke laag korrels van gepofte klei onderin de pot kunnen doen.

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving

Ben je op een dakterras aangewezen op begonia’s en petunia’s, of zou je ook een boom in een pot kunnen kweken? Dat kan, maar het is wel handig als je die rigoureus kunt snoeien. Allerlei klein blijvende fruitboompjes zijn tegenwoordig als patiofruit te koop en een Japans tintje schep je met de Japanse esdoorn. Met vijgenboompjes creëer je een mediterrane sfeer en zelfs de dwergpalm Chamearops humilis doet het prima in een flinke kuip.

Het aantal snoeibare bomen is groot: kastanjes, linden, mispels en kweeperen laten zich uitstekend snoeien als ze groot worden. Je zou ze zelfs als kapstok voor de clematis kunnen gebruiken: boom en klimplant samen in één pot. Maar: hoe meer planten in dezelfde pot, des te nauwer luistert de verzorging.

Meer tips over de aanleg van een daktuin? Kijk bij vtwonen.

