Met deze slimme tool zie je in één oogopslag hoe je je huis duurzaam maakt

Als je van plan bent om je huis te verduurzamen, is een bezoekje van een expert tegenwoordig niet altijd meer nodig. Websites als Greenhome en HomeQgo geven huiseigenaren online inzicht in de mogelijkheden, prijs én terugverdientijd. Vereniging Eigen Huis is voorzichtig positief.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwde vorige week nog dat huiseigenaren te lang twijfelen bij het aanpassen van hun huis. Ze wachten op subsidieregelingen en lopen daardoor het risico dat ze te veel voor energie blijven betalen én hun huis minder waard wordt.

Verhuizing of verbouwing

Quote Schaduw van bomen en naastgele­gen gebouwen kunnen we onder andere inzichte­lijk maken, net als de stand van de zon Paul van den Hout van The Sustainables Dat veel Nederlanders afwachtend zijn met het verduurzamen van hun huis is doodzonde, zegt Paul van den Hout als groene ondernemer. ,,Zeker bij een verhuizing en verbouwing loont het om te investeren in je huis, omdat je tot 6 procent extra kunt meefinancieren met de hypotheek.” Zijn bedrijf The Sustainables wil het liefst ‘een duurzaam huis voor iedereen’, vanwege de voordelen voor het milieu, meer wooncomfort en een lagere energierekening.



Zelfs als huiseigenaren willen verduurzamen (en het kunnen betalen), is de drempel volgens Van den Hout hoog. ,,Mensen lopen vast als wordt gevraagd wat de afmetingen van hun dak zijn, voor de mogelijke aanleg van zonnepanelen. Wij zijn zover dat we zelfs de intensiteit van de zon kunnen meten. Schaduw van bomen en naastgelegen gebouwen kunnen we onder andere inzichtelijk maken, net als de stand van de zon en de ruimte op het dak.”

Paar muisklikken

In Amerika maakt Google gebruik van ongeveer dezelfde technieken met project Sunroof, die past in de trend van online rekenhulp. ,,We moeten vind ik wel uitkijken dat de techniek niet sneller gaat dan de cultuur”, merkt Hans André de la Porte op. ,,De beslissing om te investeren in je huis is nog steeds groot en geen routinehandeling van een paar muisklikken. Wij wijzen erop dat huiseigenaren goed moeten nadenken voordat ze een stap zetten. Verder is het natuurlijk goed dat de branche zich technologisch ontwikkelt.”

Volledig scherm Van huizen in Nederland zijn databanken beschikbaar voor onder andere gemeenten en bedrijven. Op dit beeld is de onbewerkte data te zien: huizen en bomen in puntjes. The Sustainables koppelt daar via rekenmodellen (algoritmes) andere data aan vast, zodat inzichtelijk wordt hoe een huis kan worden verduurzaamd. © The Sustainables Die technologie is in sneltreinvaart aan het verbeteren vanwege alle openbare hoogtemetingen en straatfoto’s. Van huizen in Nederland zijn databanken beschikbaar waar gemeenten en bedrijven vrij uit kunnen putten. Op het beeld hieronder is de onbewerkte data te zien: huizen en bomen worden in puntjes opgeslagen (pointcloud). The Sustainables koppelt daar via rekenmodellen (algoritmes) andere data aan vast, zodat inzichtelijk wordt hoe een huis kan worden verduurzaamd.

In combinatie met andere data berekent de tool automatisch en van afstand hoeveel energie huiseigenaren zelf kunnen opwekken en kunnen besparen. Verschillende bekende partijen maken gebruik van de advies- en 3D-modellen die uit de computer komen rollen: energiebedrijven zoals ENGIE en Greenchoice bijvoorbeeld. Ook bij De Hypotheker hoef je alleen een postcode en huisnummer in te vullen. De rest van het werk doet een algoritme van The Sustainables, dat in twee seconden 140.000 berekeningen maakt van de producten, prijzen en prestaties.

Appartementen ‘lastig’

Helemaal perfect is het model nog niet, geeft Van den Hout toe. ,,We hebben nog moeite met het herkennen van dakramen en weten bijvoorbeeld ook niet altijd of er stadsverwarming aanwezig is in een wijk. Bovendien is het lastig om een 3D-model van appartementen te maken. Binnenkort kun je wel invoeren dat je in een appartement woont en op welke verdieping. De bovenste verdieping heeft meer baat bij dakisolatie bijvoorbeeld. Maar dan nog is de realisatie niet zelfstandig mogelijk. In appartementen heb je namelijk te maken met verenigingen van eigenaren.”

Quote De beslissing om te investeren in je huis is nog steeds groot en geen routinehan­de­ling van een paar muisklik­ken Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis Om de consument ook direct te bedienen heeft The Sustainables de website HomeQgo gelanceerd, een online platform voor duurzaamheidsinvesteringen: isolatie, vloerverwarming, HR++ glas, lage temperatuurradiatoren, een nieuwe ketel of warmtepomp, een zonneboiler en natuurlijk zonnepanelen. Als er subsidies zijn, worden ook die meegerekend. ,,Zo weet je als klant meteen waar je aan toe bent. We hebben verder samenwerking gezocht met met producenten van duurzaamheidsmaatregelen, aannemers en installateurs waarvan we weten dat ze goed werk leveren. Zo kun je via HomeQgo niet alleen berekenen wat je bespaart, maar direct ook ‘ja’ zeggen tegen de offerte en bijvoorbeeld de zonnepanelen bestellen.”

Goede prijs?