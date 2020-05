Met deze tips bespaar je makkelijk energie in huis

Nu je zo vaak thuis bent, verbruik je meer stroom, water en gas. Het is een vervelende verrassing als je aan het einde van het jaar moet bijbetalen en dat je maandbedrag ook nog omhooggaat. Daarom geef ik deze week wat tips om te besparen op energie.

Ik bestempel mezelf niet als zuinig, wel als bewust. Zo wil ik het niet koud hebben in huis, maar ik laat de deur niet openstaan terwijl de verwarming loeit. Gas is het duurst, dus daar ga ik extra bewust mee om. Normaal gesproken krijg ik een inkijkje in veel huishoudens. Het komt regelmatig voor dat ik bij klanten onnodig brandende lampen uitschakel. Maar het zou heel goed kunnen dat die lampen branden voor de gezelligheid, zodat ik me er thuisvoel...

Led

Ga over op ledlampen. Met de spaarlamp hebben we al flinke stappen gezet, met dit energiezuinige en milieuvriendelijke alternatief gaan we nog verder vooruit. In tegenstelling tot de spaarlamp is 'aan' ook meteen 'aan'. Gebruik je dimmers, check dan of die met de ledlamp matchen. Voorkom gebrom en geflikker.

Energie meten

Volledig scherm De energiemeter. © Tjitske Sluis Meten is weten! Met een energiemeter kun je erachter komen welke apparaten in huis sluipverbruikers zijn. Bedenk dat alle kleine beetjes bij elkaar op jaarbasis kunnen helpen. Het gaat natuurlijk niet alleen om jouw portemonnee. We doen het ook voor het milieu.

Sluipverbruik

Stand-by? Sluipverbruik voorkom je met een stekkerdoos waarop een aan/uit- knop zit. Of met een stand-by killer, eventueel met timer. Zo kun je je thuiswerkplek in één keer uitschakelen. Sluipverbruik komt ook voor bij apparaten waar geen lampje blijft branden. Opladers uit het stopcontact dus.

Kraan uit

We wassen onze handen ook veel vaker. En heel lang, als je de adviezen goed opvolgt. Wat ik doe: ik maak mijn handen nat en doe de kraan weer dicht. Dan ga ik lekker boenen. Als ik dat grondig heb gedaan, zet ik de kraan pas weer open.

Zon, bewegen, thee

Hoewel het best mooi weer is, stoken we meer. En in meerdere ruimten van het huis. Bedenk per ruimte of dat echt nodig is. Ik zoek de zonnige plekjes in mijn huis op om op gas te besparen. Als je thuiswerkt: beweeg tussendoor en drink warme dranken!