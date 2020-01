Met deze tips bespaar je op je stroom- en stookkosten

Wéér rijtjes­huis van 1,5 miljoen euro in Amsterdam, topinveste­ring van belegger

16:17 Een vastgoedbelegger probeert flink te cashen met een woning in het populaire Amsterdam-Zuid. Opnieuw staat een rijtjeshuis voor 1,55 miljoen euro in de etalage. Dat is zeven ton oftewel 82 procent meer dan de aankoopprijs twee jaar geleden.