Met deze tips komt je tuin de winter goed door

Startpagina.nl Zo maak je de tuin winter­klaar

Het herfstseizoen is officieel begonnen. De dagen zijn korter, temperaturen dalen en de tuin heeft zijn mooiste bloeiperiode gehad. Om ervoor te zorgen dat je in het najaar kunt blijven genieten van je tuin en deze alvast voor te bereiden op het voorjaar, is het tijd om je hof aan te pakken. Startpagina.nl legt uit hoe je de tuin klaarmaakt voor de winter.