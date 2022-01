Met deze tuintips kun je nu al aan de slag

Zeker in de wintermaanden kunnen tuinen er nog wel eens troosteloos bij liggen. Toch is aanleg en onderhoud ook goed te doen in januari, zolang je weet waar je rekening mee moet houden. We winnen advies in bij deskundigen.

,,In principe is alles nu gewoon mogelijk”, vertelt Ben Van Ooijen, hovenier en directeur van De Tuinen van Appeltern. ,,Het is bijvoorbeeld een prima moment om nieuwe borders aan te leggen. Maar ook snoeien is geen probleem. Je kunt nu zelfs makkelijker zien hoe takken precies lopen. Veel mensen wachten tot een plant is uitgelopen, maar vaak durven ze hem dan niet meer ver genoeg terug te knippen en groeit een haag bijvoorbeeld weer te breed. Bovendien win je tijd als je nu snoeit; je bespaart immers een knipbeurt in het voorjaar.”

Welke planten snoeien?

Hovenier Ad Kruik zei eerder tegen deze website dat je in feite alles kunt snoeien in januari. ,,Zeker nu de winters zo zacht zijn geworden. Want let wel: als het vriest moet je níet snoeien. Dan bevriezen die sappen en trekt de kou in de boom. En er zijn altijd wel wat uitzonderingen waar je op moet letten, zoals de ABC-bomen.” De Acer (Esdoorn), Betula (Berk) en de Carpinus (Haagbeuk). Die kun je het beste snoeien als ze bladeren dragen.



Van Ooijen: ,,Bij die soorten moet je voorzichtig zijn zodra de sapstromen op gang komen. Momenteel kan het nog, maar over drie weken moet je het niet meer doen. Als je dan een te grote wond maakt, kan een plant doodbloeden.”



Is het wel nodig?

,,Er is een simpele reden dat hoveniers in de winter snoeien”, verklapt Kruik. ,,Dan zijn de bomen kaal en kun je overal beter bij. Bovendien hebben we dan meestal minder te doen.”



Van Ooijen plaatst daar wel meteen een nuance bij. ,,Je moet je bij alles afvragen of het wel echt nodig is. Dat heef ook te maken met rust in de grond. Hoe meer je je tuin en de natuur met rust laat, hoe beter het is voor alle organismes die er leven. Knip je toch een plant af, laat de takken en bladeren dan zoveel mogelijk op dezelfde plek versnipperd liggen. Dat is hoe je naar tuinonderhoud moet kijken. Het gaat niet per se om orde en netheid, maar meer om hoe je ervoor kunt zorgen dat de voedingsbodem op orde blijft.”

Verplaatsen

Wil je een boom of plant verplaatsen, dan is dat ook geen probleem in deze tijd van het jaar. ,,Er is nu sowieso geen vorst aan de grond”, zegt Van Ooijen. ,,Maar mocht het zoals vorig jaar in februari toch nog hard gaan vriezen, gaan je planten ook niet meteen dood. Kleinere plantjes kunnen wel last krijgen van vorst, omdat het vocht onttrekt en de wortels daarmee uitdrogen. Je kunt dus het best de grond afdekken met wat compost.”



