Met dit verrassende (en goedkope) trucje maak je televisie snel schoon

,,Je zet 's ochtends een potje thee. Lekker, hoor. Vervolgens laat je het afkoelen en doe je het in een schaaltje. Dan pak je een watje en dat dep je in de koude thee. Niet te nat maken! Met dat watje ga je vervolgens over het scherm, van links naar rechts. Daarna droog maken met een schone doek. Je zult zien wat een viezigheid er vanaf komt. Het glimt daarna weer prachtig.”



Het geheim? ,,In thee zit theïne. Daarom moet je trouwens wel zwarte thee hebben, geen groene. Het zuur dat erin zit is niet agressief, maar doet precies wat het moet doen.”