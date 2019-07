Met dit wondermiddel houd je het huis vrij van fruitvliegjes

,,Eigenlijk moet je heel blij zijn dat er fruitvliegjes in je huis zijn”, zegt schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp. ,,Dat betekent dat je in ieder geval fruit op je fruitschaal hebt liggen. Nee, zonder gekkigheid, probeer je fruit op een koele plek te bewaren. Ik heb fruit in de koelkast, de kelder of in de voorraadkast. En zitten ze in je vuilnisbak? Ojee, dan moet je toch echt je afval beter gaan scheiden! Die lucht van schillen in een vuilnisbak... alsof er een lijk in zit. Dat vinden fruitvliegjes geweldig. Logisch, zo komt een bij ook bij de bloem. Ze zijn met een slimme truc wel te foppen.”