Met een druppel hiervan houd je die vervelende fruitvliegjes op afstand

Vieze beestjesJe gooit iets in de prullenbak en er stuiven een hoop kleine zwarte beestjes op: fruitvliegjes. Een veelvoorkomend probleem in de zomer. Hoe kom je er vanaf en hoe voorkom je een plaag?

Een fruitvlieg, ook wel bananenvlieg, is zo’n 3 millimeter groot en leeft vooral in de zomer. Er zijn wel drieduizend verschillende soorten van, waarvan de drosophila melanogaster de bekendste is.

De beestjes leven zo’n twee maanden en leggen hun eitjes in rijp, gistend of rottend voedsel, dat goed gedijt op kamertemperatuur. Een vrouwtje legt maar één keer eieren, maar dan wel vierhonderd tegelijk. Fruitvliegjes zelf zijn niet schadelijk voor onze gezondheid. Sterker nog, ze ruimen organische resten op.

Maar het zijn wel echte lastpakken: als ze eenmaal een voedingsbron hebben ontdekt, verspreiden ze schimmels en bacteriën op alles wat in de buurt ligt, of maakt het vrouwtje er haar kraambed van.

Zo blijven fruitvliegjes weg

Ook al lijken ze traag: fruitvliegjes vangen is vrijwel onmogelijk. Dus voorkomen is beter dan genezen. Was je gekochte groente en fruit altijd goed, want er kunnen al eitjes of larven op zitten.

Leg in de zomermaanden je fruit niet op een schaal, maar bewaar het in doosjes in de koelkast. Zorg dat de prullenbak met etensresten goed is afgesloten en gooi de zak zo snel mogelijk weg. Laat ook geen flesjes, blikjes of glazen met fris, bier of wijn staan. Spoel ze om of breng ze zo snel mogelijk weg naar de glasbak of supermarkt.

Leeg de kliko op tijd: hier komen veel fruitvliegjes op af die vervolgens door het raam naar binnen glippen. Een kruidenplantje als munt of basilicum in huis kan helpen, want fruitvliegen gaan slecht op de geur. Een paar teentjes knoflook tussen het fruit helpt ook.

Pas op met spuiten met gif: dat komt onbedoeld op je voedsel en dat is ongezond. Zet liever een bakje azijn met een druppel afwasmiddel op een strategische plek. Span er huishoudfolie overheen en prik er wat gaatjes in: de vliegjes die eropaf komen kunnen er wel in, maar niet meer uit.

