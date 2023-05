Met een hoger energielabel wordt je woning tienduizenden euro’s meer waard

Dit blijkt uit een analyse van Brainbay, een dochteronderneming van NVM dat onderzoek doet naar de woningmarkt. Volgens het onderzoeksbureau speelt duurzaamheid sinds het einde van 2021 een steeds grotere rol bij de aankoop van een huis. Het eerste kwartaal van dit jaar is de waardestijging voor een woning met een beter energielabel nog verder toegenomen ten opzichte van 2021. Een huis dat van energielabel G naar C ging, steeg in 2021 4,5 procent in waarde. In het eerste kwartaal dit jaar nam de waarde van een huis met een vergelijkbaar energielabel toe met 8,3 procent.

Investering in toekomst

,,De afgelopen tijd is er nogal wat veranderd’’, zegt Marc van der Lee van het onderzoeksbureau. ,,De oorlog in Oekraïne, gestegen energieprijzen, inflatie. Hierdoor denken mensen na over verduurzamen. Wat ook meespeelt, is de lage rente die je krijgt op je spaargeld. Met energiezuinige maatregelen investeer je in de toekomst en geef je ook nog eens maandelijks minder uit aan energiekosten.’’

Nu de woningmarkt wat afkoelt, zijn energiezuinige huizen meer in trek en dat is goed voor de waardevermeerdering. ,,Kopers kijken kritischer naar het label en de algehele duurzaamheid van de woning’’, zegt Van der Lee. ,,In de woningmarktgekte keken mensen daar niet naar. Ze wilden gewoon een huis kopen, voordat een ander ermee vandoor ging. Nu hebben ze iets meer de rust om te kijken naar wat het energielabel hen oplevert.’’

Welke energiezuinige maatregelen zijn genomen, maakt niet zoveel uit. ,,Of het nu zonnepanelen zijn of extra isolatie, het soort maatregel vinden kopers niet belangrijk. Ze kijken vooral naar hoeveel ze op de energiekosten besparen. Het is dus geld gedreven.’’

Grootste winst voor energielabel D

Huizen die nu een energielabel D hebben, kunnen de grootste winst behalen als ze het opkrikken naar label A+. De woning stijgt dan gemiddeld met 10,4 procent. Dit komt neer op circa 41.000 euro bij een gemiddelde woningprijs van 394.000 euro.

Eigenaren van oudere woningen, met een bouwperiode voor 1920, halen over het algemeen ook veel voordelen met duurzaamheidsmaatregelen, gemiddeld 7,6 procent. Hoe recenter de bouwperiode, hoe minder waardevermeerdering. Voor woningen van na 1995 stijgt de prijs bij een labelsprong gemiddeld ruim drie procent. ,,Dat heeft enerzijds te maken met de de investeringen die nodig zijn om naar een hoger label te gaan. Bij oudere woningen kost dat meer’’, zegt Van der Lee. ,,Anderzijds zie je dat dit type huizen vaak meer karakter hebben en op een goede locatie liggen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de jaren ‘30 woningen met glas-in-lood. Voor dit soort huizen is belangstelling, zeker als er al duurzame maatregelen zijn genomen. Maar het blijft natuurlijk wel een persoonlijke afweging.’’

Provincie bepaalt waardevermeerdering

Hoeveel je woning in waarde stijgt door duurzaamheidsmaatregelen is ook nog eens afhankelijk van in welke provincie je woont. Zo stijgt een woning die van label C naar A gaat in de provincie Groningen met gemiddeld 8,7 procent, terwijl dit in Utrecht een waardevermeerdering van slechts 3,5 procent oplevert. Volgens Van der Lee heeft dit meerdere oorzaken. ,,Het type woningen verschilt per provincie. De meerwaarde van duurzame maatregelen is bij 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen gemiddeld wat hoger. In sommige provincies staan nu eenmaal meer van dat soort huizen.’’

Ook de leeftijd van de panden speelt mee. In de ene provincie staan gemiddeld meer oudere woningen dan in de andere.

Kosten energiezuinige maatregelen

En wat kost het dan al die duurzame maatregelen? ,,Dat is heel moeilijk te zeggen’’, zegt Van der Lee. ,,Dat is van te veel factoren afhankelijk. Type woning, bouwjaar, staat van de woning, beschutte bebouwing of op het platteland et cetera. Het beste kun je advies vragen bij een specialist. Die kan je woning doormeten en een advies op maat geven.’’