Michiel zocht een Zweeds huisje, maar stuitte op deze iconische watertoren: ‘Ik zag hem en dacht: ja!’

Driehon­derd mensen wilden de ‘spotgoed­ko­pe’ watertoren in Leerdam kopen, nu is er nog één over

30 oktober Driehonderd mensen hadden interesse in de watertoren in Leerdam, die deze zomer op de markt kwam. Het 42 meter hoge ‘holle potlood’ stond te koop voor 150.000 euro. Van de honderden belangstellenden is er één over, met hem of haar voert makelaar De Landerije nu gesprekken over de verkoop.