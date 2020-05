Miep woont al 58 jaar tegenover Burgers’ Zoo: ‘Ik waan me soms in Afrika’

,,Ik hoor kinderen uitgelaten spelen, geroezemoes uit de speeltuin. Heel soms is er ’s avonds laat reuring, na een feestje in het park. Nu is het al weken stil, ik vind er niets aan. Gelukkig blijven de apen roepen en de exotische vogels fluiten. Ik waan me soms in Afrika, op mijn balkon. Saai is het nooit.”