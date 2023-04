Mieren worden weer wakker: zo herken je schadelijke mediterrane draaigatjes

Een mierensoort die de laatste jaren steeds vaker in ons land opduikt is het mediterraan draaigatje. In tegenstelling tot de ‘normale’ mier kan deze soort soms voor flink wat overlast zorgen. Hoe herken je deze mier en wat kun je ertegen doen?

Mieren worden deze tijd van het jaar wakker. ,,Voor insecten geldt over het algemeen: hoe warmer, hoe actiever”, stelt Aron Kuiper van stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. En dus ook mieren komen weer tevoorschijn, waaronder de mediterrane draaigatjes. Ze zijn het meest actief in de periode april tot september. In deze periode verzamelen ze voedsel, voeden ze larven op en breiden nesten uit.”

1. Hoe komen we aan deze ‘invasieve’ mier?

Het mediterraan draaigatje komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en heeft ons land bereikt via grond van tuin- of potplanten. De mier staat erom bekend hun eigen kolonies steeds groter te maken.

Volgens Jinze Noordijk van stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, ontstaat het probleem vooral door de populaire mediterrane planten. ,,Om zo’n grote olijfboom die je bij tuincentra ziet zit met gemak 800 à 900 liter grond. Dat zit natuurlijk helemaal vol met mediterrane beestjes. Planten en grond die binnen de EU vervoerd worden, hoeven niet streng gecontroleerd te worden op meeliftende dieren. En als een tuincentrum eenmaal een kolonie heeft wordt het probleem steeds erger, want die verspreiden zich over het hele tuincentrum.”

Quote De kolonies kunnen gigantisch groot worden en voor zorgen Jinze Noordijk van stichting EIS

2. Hoeveel zijn het er?

Op dit moment zijn er meer dan 40 kolonies in Nederland bekend. De grootte van deze kolonies is wisselend, weet Kuiper. ,,Van enkele nestophopingen tot gebieden met een omvang van honderden meters lang waarin deze soort leeft.” Volgens Noordijk omvat de grootste kolonie in Nederland meer dan 200 huishoudens.

Zo’n groep mieren, kan bij deze soort snel groeien. ,,Normaal gesproken beginnen nieuwe koninginnen na de bevruchting hun eigen kolonie met een eigen territorium. Maar bij het mediterraan draaigatje blijven de prinsessen in hun kolonie, laten zich bevruchten en gaan ook werksters produceren, waardoor de kolonies gigantisch groot kunnen worden en voor overlast kunnen zorgen”, vertelt Noordijk.

3. Hoe herkennen we het mediterraan draaigatje?

Mediterrane draaigatjes lijken qua lichaamsbouw en donkere kleur sterk op de ‘gewone’ mier (de wegmier). ,,Een belangrijk verschil is dat mieren van een wegmierennest eigenlijk allemaal even groot zijn - behalve de koningin”, zegt Kuiper. ,,Bij het mediterraan draaigatje lopen mieren van verschillende groottes (2,4 tot 5,1 mm) door elkaar, zowel in het nest als daarbuiten.” Je herkent ze verder aan de grote hoeveelheid nestopeningen tussen de bestrating en het feit dat de werksters vaak in colonnes lopen.

Quote De werksters brengen zelfs eitjes naar de bovenste verdieping van woningen om ze onder de dakpannen waar het erg warm is, te laten ontwikke­len Jinze Noordijk van stichting EIS

4. Waarom zijn ze eigenlijk schadelijk?

De mediterrane draaigatjes nestelen zich op plekjes die goed worden verwarmd door de zon, zoals trottoirs, (spouw)muren en tuinen. Het zijn alleseters die afkomen op etensresten, groente- en fruitafval of huisdierenvoer. Ook zoetigheid is aantrekkelijk.

,,Als ze op zoek gaan naar leefruimte en voedsel merk je dat aan alles”, beweert Noordijk. De superkolonies kunnen planten aantasten, maar ze ondergraven bijvoorbeeld ook stoepen en tuinen, waardoor verzakkingen kunnen ontstaan. ,,Ze kunnen ook massaal binnen komen. De werksters brengen zelfs eitjes naar de bovenste verdieping van woningen om ze onder de dakpannen waar het erg warm is, te laten ontwikkelen.” Ook zijn er kolonies van mediterrane draaigatjes bekend die in muren, zoals spouwmuren, nesten bouwen.

5. Hoe komen we er vanaf?

Deze mieren verjagen is geen koud kunstje. ,,Bij verstoring komen de mieren in grote aantallen uit hun nest en bijten ter verdediging”, meent Kuiper. ,,In tuinen waar deze mier nestelt kan het daardoor vervelend zijn om te tuinieren. Sommige bewoners kunnen in de zomerperiode niet eens in hun tuin zitten zonder gebeten te worden. Nu is een beet niet heel pijnlijk, maar omdat ze in grote aantallen aanvallen is het wel erg vervelend.”

Noordijk, die ruim tien jaar geleden zelf de eerste kolonie van Nederland ontdekte, raadt aan om vooral alert te zijn voordat je planten koopt. ,,Maar eigenlijk is het zo’n groot probleem dat we langzaamaan denken aan landelijke acties. Er komen vrachtwagens vol met die mediterrane planten zonder dat ze voldoende gecontroleerd worden. Een kolonie zit bovendien al snel in de hele straat, dus je kunt ze moeilijk in je eentje bestrijden.” Maak ook melding bij de gemeente, zegt hij, zodat er op een goede manier aan het probleem gewerkt kan worden.

Quote Het herhaalde­lijk inbrengen van kokend water in de nestopenin­gen kan een effectieve methode zijn Aron Kuiper van stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Wil je de mier zelf bestrijden, zorg dan dat je de hele kolonie te pakken hebt. ,,Anders kan een deel van de populatie gewoon weer terugkomen”, legt Kuiper uit. Ga ook niet zomaar met biociden aan de slag om alle zichtbare mieren te bestrijden. Dan kan je per ongeluk inheemse mieren bestrijden en dat is niet nodig. ,,En dat geeft het mediterraan draaigatje ook meer kans om uit te breiden naar de vrijgekomen nesten.”

,,De kolonie pak je aan door de koninginnen te bereiken, die zitten onder de grond. Het herhaaldelijk inbrengen van kokend water in de nestopeningen kan een effectieve methode zijn wanneer de mieren tussen (tuin)tegels nestelen. Werk hierbij van buiten naar binnen om verdere verspreiding te voorkomen”, adviseert Kuiper.

