Miljuschka slaapt noodgedwongen in hotel: ‘Ik probeer de kinderen maar om te kopen’

Het is soms lastig om de moed erin te houden, blijkt in de vlog van deze week. Miljuschka slaapt met haar gezin nog steeds noodgedwongen in een hotel, omdat de badkamer niet goed is aangelegd en de slaapkamers nog niet klaar zijn. De kinderen zien het als vakantie, maar Miljuschka beseft dat het geen houdbare situatie is en steekt daarom zelf ook de handen uit de mouwen.