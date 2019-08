Mindy Schroor heeft eclectisch huis met bonte verzameling

Altijd had Gert (68) een huis, maar nu leeft hij uit een plastic box en een kluisje

23 augustus De 68-jarige Rotterdammer Gert was één van de in totaal bijna 40.000 mensen in Nederland die in 2018 dakloos waren. Naast zijn bed in de nachtopvang staat een plastic box met wat kleren erin en op de gang heeft hij enkel een kluisje. Zijn grootste bezit is zijn scooter, waarop hij kranten rondbrengt.