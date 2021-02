Minister grijpt in na vertraging afgifte energielabel

Minister Kajsa Ollongren heeft ingegrepen na klachten van huizenverkopers over lange wachttijden voor het verkrijgen van een energielabel. Er zijn nog te weinig adviseurs met de juiste papieren om het nieuwe energielabel te verstrekken. Er komt een overgangsregeling en de verplichting om een energielabel te hebben voordat een huis op Funda wordt gezet, is opgeschort.

Dat heeft Ollongren geschreven in een brief naar de Tweede Kamer. Sinds 1 januari kunnen huiseigenaren niet meer online een energielabel aanvragen. Een adviseur moet in het huis zelf onderzoek doen naar de energieprestatie van de woning. Dat is fors duurder, naar nu blijkt zo'n 300 euro tegenover nog geen 10 euro eerder. Maar ook duurder dan de minister vooraf had gehoopt, minder dan 200 euro.

Vervelender voor huiseigenaren die hun woning in de verkoop willen zetten, is dat ze lang moeten wachten omdat er te weinig adviseurs beschikbaar zijn. Onder andere makelaarsvereniging VBO sprak vorige week tegenover deze site van een groot probleem, dat verstorend werkt op de woningmarkt. 60 procent van de huizen heeft nog geen geldig energielabel en in sommige regio's zou pas een afspraak na drie maanden mogelijk zijn.

Huiseigenaren de dupe

Vereniging Eigen Huis reageert cynisch op de problemen. Waar voor werd gewaarschuwd, is werkelijkheid geworden, zo bromt de belangenvereniging voor huiseigenaren in een persbericht. ,,Demissionair minister Kasja Ollongren heeft het nieuwe energielabel te snel ingevoerd en daarvan zijn huiseigenaren nu de dupe”, zegt beleidsadviseur Maud Weide.

Behalve de hogere prijs voor labels zou ook de vindbaarheid van geschikte adviseurs verslechterd zijn. Ollongren verwijst in haar Kamerbrief naar het centraal register techniek als de juiste vindplaats. Er komt een coulanceregeling voor energieadviseurs die hun examens nog niet hadden gehaald. Zij krijgen tot 1 juli de tijd om de juiste papieren voor het nieuwe label te halen.

Thuisexamens

De minister wijst erop dat veel van hen vertraging ondervinden vanwege de coronamaatregelen, die hen niet in staat stellen fysiek een examen te doen. Ze mogen dat daarom nu ook thuis doen en in de tussentijd met de papieren die ze al hadden toch nog nieuwe energielabels afgeven. Dat zijn in één klap 200 meer adviseurs, bovenop de 500 die al vakbekwaam zijn. Het biedt ook perspectief voor nog eens 800 adviseurs die met een cursus bezig zijn. Daarmee zouden in de zomer genoeg professionals aanwezig moeten zijn om de vraag aan te kunnen.

Voor huiseigenaren die hun woning willen verkopen of verhuren is de verplichting om een geldig energielabel te hebben tijdelijk komen te vervallen. De minister laat weten dat er tot 1 juli 2021 niet wordt gehandhaafd. Wel moet er bij de overdracht van de woning een definitief energielabel overhandigd worden. Vereniging Eigen Huis zegt te hopen dat hiermee huiseigenaren zijn geholpen. ,,Maar we blijven het monitoren”, zegt Maud Weide.

