Miranda woont met kinderen in huis vol schimmels, zoontje (3) moet voortdurend aan de antibiotica

Video Angelique en haar baby hadden bijna geen huis meer. Binnenkort zie je ze in VPRO-se­rie ‘Half Holland dakloos’

De bijna dakloos geraakte Angelique (31) uit Spijkenisse is vanaf begin volgende maand te zien in Half Holland dakloos, een vierdelige serie van de VPRO over de wooncrisis in Nederland.

21 februari