Mixen van verschillende eettafelstoelen: zo doe je dat

Vintage stoelen: een ware zoektocht

Naar hartenlust combineren

Verschillende stoelen combineren, een goed idee of is het not done? Volgens Zwier is het heel hip. ,,En het is ook nog eens slim, want op die manier hoef je niet acht dure stoelen aan te schaffen. Dan koop je bijvoorbeeld twee wat duurdere, en vul je het aan met wat goedkopere of tweedehandsstoelen. Dat ziet er niet alleen leuk uit, het is financieel gezien ook een stuk leuker.” Ook het gebruik van vintage stoelen in een modern huis is volgens Marlon een goed idee. ,,Juist die vintage stoelen geven een modern huis karakter.”



Ook Van der Paauw is fan van het mixen van verschillende stoelen. ,,Maar dat komt deels door het feit dat er nauwelijks sets te vinden zijn in de vintage meubelen.” Een tip voor het combineren van verschillende stoelen heeft Van der Paauw wel: ,,Als je het rustig wil houden, zorg dan dat ze allemaal iets gemeen hebben. Dus bijvoorbeeld verschillende soorten stoelen, maar allemaal wit. Of juist iedere stoel in dezelfde bekleding, maar in een andere kleur.”