‘Moordvilla’ van vermoorde Nederlandse zakenman via openbare verkoop geveild: kledingkast nog gevuld

Iris en Kees verkopen luxe villa voor ultiem strandge­voel: ‘Het is een cocon waar je niet uit hoeft’

Iris Dekker Haringa en Kees Haringa vertrekken uit hun vrijstaande villa in Monster. Een op het eerste oog onverwachte beslissing, maar uiteindelijk eentje waar ze de afgelopen vijf jaar naartoe zijn gegroeid. ,,Toen we deze magische plek tegen kwamen, wisten we dat het deze moest zijn. Het is niet leuk om dit huis achter te laten, maar het voelt goed om deze nieuwe stap te zetten.”