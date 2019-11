Nachtmerrie echtpaar compleet: rechter kan niets doen aan stankoverlast huis

Opinie Kabinet, richt het vizier niet alleen op Randstad

12 november Het kabinet moet meer investeren in de regio, stellen Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA en zes PvdA-fractievoorzitters uit steden in diverse regio's. ,,In Breda en Tilburg wordt over tien jaar een tekort van 14.000 woningen verwacht.''