Nathalie (40) wil 1 miljoen euro ophalen voor haar Plan B op de verhitte woningmarkt

Inzamelingsactie voor eigen coöperatie: ‘Uitzoeken hoe we dat voor elkaar moeten krijgen’

‘Wat doe je als je niet in aanmerking komt voor sociale huur, in de vrije sector in een minihuis woont voor een maximumbedrag? Geen mogelijkheid hebt een eigen vermogen op te bouwen en banken je per direct de deur uitwerken?’ Die vraag stelt de 40-jarige Nathalie de Jong op de website Geef.nl waar zij een inzamelingsactie is gestart. Ze hoopt één miljoen mensen te bereiken en één miljoen euro op te halen.

,,Na mijn zoveelste ‘nee’ op de koop- en huurwoningmarkt moest het roer om. Ik was vast niet de enige, dacht ik. Het is zo’n groot probleem. Eigenlijk ben ik de inzamelingsactie gestart om aandacht te vragen voor de problematiek op de woningmarkt.”

De Jong woont samen met haar 11-jarige dochter in een woning van 45 vierkante meter in Scheveningen. Daar legt ze elke maand 950 euro voor neer. Het is te doen, maar door de hoge huurprijs houdt ze geen geld over om te sparen voor een koopwoning. En dan komt er elk jaar nog een bedrag bovenop. Volgens De Jong kampen veel mensen met diezelfde vicieuze cirkel.

Quote Als je eenmaal huurt, zit je vast De Jong

,,De huurmarkt is zo gigantisch duur. De meeste huishoudens houden geen cent over om te sparen. Maar dat heb je wel nodig om te kopen. Het is bijna niet te doen. Als je eenmaal huurt, zit je vast. Daarbij komt ook nog dat je moet uitkijken met je werk, er moet niks gebeuren. Als dat wegvalt, wat dan? Dan sta je op straat.”

Haar inzamelingsactie gaat eigenlijk niet zozeer om het ophalen van een miljoen, maar om datzelfde aantal mensen te bereiken. Het doel: gezamenlijk de woningmarkt aanpakken.

,,Ik ben momenteel aan het kijken of ik een soort wooncoöperatie kan opzetten. Met dat opgehaalde miljoen wil ik dan gemeentelijk vastgoed kopen en dat namens een stichting verhuren voor prijzen die netjes laag blijven. Mochten mensen het willen kopen, dat kan ook. Maar als ze dan weer weggaan moet het aan de stichting terugverkocht worden. Ik wil dat wonen eerlijk wordt en dat we uit deze gekke markt komen. Als je drie ton neerlegt voor een woning doe je mee aan die gekte. Dat is niet mijn doel. Woningen moeten eerlijk verdeeld worden, dat is een recht.”

Netwerken

Dus niet een miljoen euro voor een eigen villa, maar de woningmarkt ermee aanpakken. Als een protest tegen de vrije sector. De Jong is daarvoor druk bezig om te netwerken, de wethouder Wonen te spreken te krijgen en contact te leggen met mensen die in dezelfde situatie zitten. ,,Het is natuurlijk nog echt uitzoeken hoe we dat voor elkaar moeten krijgen.”