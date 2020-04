Nationale Tuincheck: welk duurzaamheidslabel heeft jouw tuin?

groene tipsNa het energielabel voor huizen, is er nu ook een duurzaamheidslabel voor de tuin. Stichting Steenbreek en NL Greenlabel hebben een app ontwikkeld waarin tuinbezitters kunnen checken hoe ‘groen’ hun tuin is. Komende week gaan ze dagelijks tips geven om de tuin te verduurzamen in de ‘Week van de Groene Tuin'.

De tips moeten mensen vooral helpen om verder te kunnen werken in de tuin zonder dat ze naar het tuincentrum hoeven. Vanaf dinsdag tot Tweede Paasdag (13 april) geeft tv-tuinman Lodewijk Hoekstra advies over hoe je zorgt voor een gezonde bodem en veel biodiversiteit.

Kan naast het huis ook een tuin duurzaam zijn? Jazeker, zegt Roel van Dijk van Stichting Steenbreek. ,,Aan de hand van de Nationale Tuincheck kun je nog beter zien hoe het is gesteld. Hoe is de biodiversiteit en de klimaataanpassing van de tuin? Als je veel tegels hebt, draagt dat niet bij aan de duurzaamheid.”

Het probleem met tegels is dat ze regen niet goed afvoeren. Gemeenten in het hele land houden al enkele jaren acties met namen als ‘operatie steenbreek’ om ervoor te zorgen dat tuinen een groener karakter krijgen. Rotterdammers die hun tuin willen ‘onttegelen’ kunnen daar sinds januari een financiële bijdrage voor krijgen. Met de nieuwe subsidie wil de gemeente Rotterdam particulieren prikkelen om bij te dragen aan een koelere en drogere stad. Vorig jaar hield Intratuin een actie waarbij klanten tegels konden inruilen voor een gratis plantje. Uit onderzoek van Cobra Groeninzicht bleek onlangs dat in 38 gemeenten in Nederland gemiddeld meer dan de helft van de tuinen uit stenen bestaat.

Tuinbezitters kunnen middels een app hun eigen tuin tegen de duurzame meetlat houden door de ‘Nationale Tuincheck’ in te vullen. Er wordt in de volle breedte gekeken naar duurzaamheid waarbij het vergroenen van de tuin de centrale rol speelt. Vragen zijn bijvoorbeeld ‘hoe verzorg je de bodem’, ‘hoe vang je regenwater op’ en ‘hoe ziet het gazon eruit? (kunstgras?). Ook kun je invullen hoeveel procent van de tuin uit terras en paden bestaat en of je bijvoorbeeld LED-verlichting gebruikt.

Er volgt aan het einde van een vragenlijst een label. Die is vooral stimulerend bedoeld, zegt Roel van Dijk. ,,En hij is behoorlijk streng. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar kwam uit op label B. Het is vooral een opmaat naar advies om de tuin verder te verduurzamen.”

Korte tips voor een beter energielabel - Vang regenwater op (bijvoorbeeld in een ton)

- Haal zoveel mogelijk tegels uit je tuin

- Gebruik geen machines of gif (ook beter voor eigen welzijn)

- Verwijder niet alle rommel (blaadjes en takjes zorgen voor een gezondere bodem)

- Zorg voor biodiversiteit (hoe meer groen, des te koeler en aantrekkelijker voor dieren)

- Kleine stapjes: begin met 1 tegel eruit, 1 plant erin.