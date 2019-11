Nederland zit nog niet zo te wachten op een ‘smart’ huis

Hoewel de wereld sterk digitaliseert, heeft een ‘smart’ woning vol slimme apparatuur voor veel mensen nog geen prioriteit. Huiseigenaren investeren veel liever in een duurzame woning of een luxe badkamer.

Een elektrische gordijnrails of een lamp die standaard aan of uit gaat: het zijn voorbeelden van apparaten om het woongemak te bevorderen. Een ‘smart’ woning is een huis met slimme apparatuur die met elkaar kan communiceren.



Uit onderzoek in opdracht van ING, uitgevoerd door databedrijf Kantar, blijkt dat ruim twintig procent van de huiseigenaren bereid is om bij de aankoop van een huis extra te betalen voor een zogenoemd ‘smart home’. De meerderheid (16 procent) heeft er een tot 2 procent hogere aankoopprijs van de woning voor over. ING-econoom Maurice van Sante vindt dat verrassend. ,,Twee procent van de aankoopprijs gaat toch om hoge bedragen. Soms wel een paar duizend euro. Dat vind ik een behoorlijk bedrag.’’



Maar als huiseigenaren wordt gevraagd wat ze het liefst willen doen om hun huis te verfraaien, staat het smart maken van de woning niet bovenaan de lijst. De meeste mensen willen hun huis energiezuiniger maken (36 procent). Daarna komen wensen rond meer woonoppervlak (18 procent), een extra luxe keuken (13 procent), een extra luxe badkamer (8 procent) en daarna volgen smart home-zaken (3 procent).

Leuke toevoeging

De meeste mensen vinden moderne technologie in huis vooral een toevoeging. 50 procent ziet de snufjes als ‘leuk’, maar niet meer dan dat. Daarnaast denkt twee derde dat de aanschaf van smart home-apparatuur vooral veel geld kost. Dat is een extra drempel om het niet te doen. Slechts een hele kleine groep (3 procent) denkt dat het een waardevolle investering is die uiteindelijk geld bespaart, zoals de aanschaf van een slimme ijskast.

Huis van de toekomst

Toch is er sprake van toegenomen interesse, merkt ING-econoom Maurice van Sante. Dat blijkt onder andere uit het aantal aantal zoekresultaten naar smart homes in Google; dat aantal vervijfvoudigde de afgelopen vijf jaar. Ondanks de terughoudendheid ziet Van Sante de smart home wel als het huis van de toekomst. Het fenomeen staat nu nog niet bovenaan het prioriteitenlijstje van mensen, maar gemak en comfort gaan een steeds grotere rol spelen. Bij maar liefst 60 procent van de mensen is er belangstelling om in de toekomst slimme apparatuur aan te schaffen, ondanks dat ze het niet kwalificeren als ‘nodig’.