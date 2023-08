Het kweken van groenten op het balkon wordt altijd voorgesteld als een fluitje van een cent. Speciaal voor deze tak van groententeelt bestaan er houten frames die in acht of zestien vakjes zijn verdeeld. Je vult die vakjes met potgrond en in ieder vakje plant of zaai je een groente: sla, radijs, bieten... alles wat niet te diep wortelt. Rabarber en artisjokken zijn niet geschikt. Radijs en rucola zijn succesnummers.

En ik zie het al voor me, het gesprek later in het jaar: ,,Wat denk je, schat? Zullen we vandaag onze biet oogsten, of zullen we hem nog even laten groeien? Jonge biet is natuurlijk wel het lekkerst. Zullen we er bietenschuim van maken of zullen we eens kijken of we hem kunnen fermenteren? Schijnt niet zo moeilijk te zijn. Gooi het loof niet weg. Dat kunnen we in een salade verwerken. Spoel het wel goed af, want het zit onder de duivenpoep.’’

Nee, volgens mij zal die groententeelt op terrassen en balkons nooit een succes worden. Huur liever een volkstuin als je serieus bent. Maar goed, als er dan toch zo nodig op het balkon moet worden gezaaid, zaai dan sla. Dat kan het hele jaar door, ook nu nog.

Wie van knutselen en figuurzagen houdt kan gerust een houten frame in elkaar zetten, maar voor wie niet handig is, zijn er eenvoudiger oplossingen: in tuincentra kun je een GrowBag – een groeizak – kopen, een grote plastic zak die je met potgrond vult. Nu moeten we juist van het plastic af, maar de duurzaamste groeizak wordt gemaakt van vermalen plastic flessen. Je kunt hem na het gebruik schoonmaken en opvouwen, en zo gaat hij jarenlang mee.

Hout gaat vaak schimmelen en als je pech hebt, kweek je in zo’n houten frame meer elfenbank­jes dan rucola

Natuurlijk is hout nog milieuvriendelijker dan gerecycled plastic – tenzij het illegaal in de Amazone is gekapt – maar de geweven groeizak ademt, wat de groei van de groenten ten goede komt. Hout gaat vaak schimmelen en als je pech hebt, kweek je in zo’n houten frame meer elfenbankjes dan rucola.

Om terug te komen op die sla: kies een slasoort die geschikt is voor de tijd van het jaar. De bekende knapperige ‘Little Gem’ zaai je tot in juni, maar wie later in de zomer sla wil zaaien heeft nog keuze genoeg. Een oud en beproefd ras is ‘Wonder der vier jaargetijden’, een heerlijke stevige slasoort en ook ‘Rouge Grenobloise’ is een geschikte sla om te zaaien in de tweede helft van de zomer.

En er zijn nog meer bladgroenten die je laat kunt zaaien: roodlof, of radicchio, is de Italiaanse neef van witlof. Roodlof vormt kleine kropjes van stevig paarsrood blad met witte nerven, en wordt meestal rauw gegeten. Het smaakt bitter – die karakteristieke smaak die in onze witlof verloren is gegaan. Ook kort geblancheerd, en daarna gegrild met wat Parmezaanse kaas, is roodlof een delicatesse.

