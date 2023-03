‘Nep-sociale huurwoningen’ aan banden gelegd door nieuwe wet

‘Een enorme uitdaging’, toch moet Ardin (41) ervoor zorgen dat er 60.000 studenten­wo­nin­gen bijkomen

In Utrecht wacht je drie jaar op een studentenkamer. In Leiden soms zelfs wel zes jaar. Het tekort aan studentenwoningen is groot in Nederland. Ardin Mourik (41) is benoemd tot ‘studentenhuivestingsregisseur’ om dit probleem op te lossen. ,,Ik durf m’n tanden te laten zien als het nodig is.’’