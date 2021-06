Nick (54) kon 157 euro per maand op de hypotheek besparen na één telefoontje

Er gebeuren genoeg dingen in het leven om de krant van op de hoogte te stellen, maar dit vond Nick (achternaam bij redactie bekend) wel één van de beste. ,,Ik durf te wedden dat veel meer mensen geld kunnen besparen als ze gaan onderzoeken wat hun huis waard is, om daarmee duidelijk te maken dat ze te veel aan risico-opslag betalen. Ik had zelf helemaal geluk, want de rentevastperiode liep af waardoor ik zelfs 600 euro per maand minder kwijt ben.”

Over het besparen op de hypotheek spreken wonen-redacteur Stefan ten Teije en hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer uitgebreid in de podcast Onder de Pannen, te beluisteren in iedere podcastapp en boven dit artikel.

Waar gaat het over?

De risico-opslag is een verhoging op de rente die banken en andere geldverstrekkers gebruiken om wat meer marge te hebben op leningen die risicovol zijn. Een risico is dat bewoners die (moeten) verhuizen met een restschuld blijven zitten als het huis minder waard is geworden. Is de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten, dan geldt er geen risico-opslag, omdat de restschuld in het ergste geval wordt overgenomen door NHG. In de regel betaal je dus geen risico-opslag als je nieuwe huis minder dan 325.000 euro kost.

,,Mijn huis is denk ik ongeveer 750.000 euro waard geworden”, zegt Nick. ,,Dat heb ik bij mijn hypotheekverstrekker Nationale Nederlanden gemeld. Ik heb nog een hypotheek open staan van 475.000 euro. Ik wilde een taxateur laten komen, maar dat was niet nodig. Ik kreeg een e-mail: goed nieuws, de rente gaat naar beneden.”

Nadien heeft Nick familie en vrienden ingelicht. ,,Een goede kennis van me kon 2600 euro bruto op jaarbasis besparen. Wel nadat hij een taxatierapport had aangeleverd, maar ik vind het bijzonder. De bank waarschuwt hier nooit voor. Je moet er zelf achteraan en de bank opbellen. Dat vind ik er wel wrang aan. Maar goed, je kunt het dus maar beter doen! Zoveel mensen hebben een eigen woning en huizen zijn allemaal veel meer waard geworden. Je betaalt die risico-opslag dus voor niets.”



Dat de huizenprijzen zijn gestegen, klopt als een bus en kan inmiddels weinig mensen zijn ontgaan. In april lagen de prijzen 11,3 procent hoger dan een jaar eerder, gemiddeld. Sinds het dal van de woningmarkt in 2013 zijn de prijzen gemiddeld 63 procent gestegen. ,,Zeker als je de laatste acht jaar een huis hebt gekocht, kan het zo zijn dat de opslag omlaag kan”, zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige bij Independer. ,,Dat kan enkele tienden van een procent schelen en loopt dus op tot honderden euro's per maand als je een hoge hypotheek hebt.”

Quote Als je extra aflost, kun je ook sneller onder het percentage komen waarbij de opslag naar beneden wordt bijgesteld Marga Lankreijer-Kos, Independer

Doorgaans gaat de rente omlaag als het uitstaande hypotheekbedrag de ondergrens van 90 procent, 80 procent of 70 procent van de woningwaarde passeert. ,,Ook aflossing telt dus mee”, aldus Lankreijer-Kos. ,,Dus als je extra aflost, kun je ook sneller onder het percentage komen waarbij de opslag naar beneden wordt bijgesteld.” Sommige banken laten inmiddels wel proactief weten als je middels aflossing in een andere risicoklasse belandt, maar ze zullen niet snel woningen uit zichzelf herwaarderen om zo minder geld op hun product te verdienen.

Hypotheek oversluiten

Mocht je nou een stap verder willen gaan, dan is het verstandig om te kijken of je de hypotheek kunt oversluiten, zegt Lankreijer-Kos. ,,Met name voor de groep die meer dan 2,5 procent rente betaalt, kan het interessant zijn”, zegt ze in de podcast Onder de Pannen (zie boven dit artikel). ,,Het hangt af van de boete die de geldverstrekker vraagt en de bijkomende afsluitkosten. Die berekening kan een hypotheekadviseur doen. Houd er in ieder geval rekening mee dat je eigenlijk gewoon een nieuwe hypotheek afsluit, dus dat je inkomen opnieuw moet worden getoetst bijvoorbeeld.”

Wil je meer weten over het oversluiten van de hypotheek, lees dan dit artikel van vorig jaar. De rentepercentages zijn inmiddels nog een stuk lager geworden, gemiddeld zo'n 1,5 procent.

