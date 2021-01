Nick (57) over zijn energierekening: ‘Ik heb er inmiddels een sport van gemaakt’

Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Nick de Graaf (57) uit Alphen aan den Rijn.

Hoe woont u?

,,Ik woon in een tweekamerappartement van 65 vierkante meter in Alphen aan den Rijn. Ik woon alleen en mijn woning is volledig ingebouwd in dit appartementencomplex. Op de tweede van de drie woonlagen. Ik hoef dus maar weinig te stoken, want ik zit lekker warm tussen de andere appartementen en heb maar één gevel met glas. Dubbel glas. Mijn flat heeft wel meerdere ramen, maar alleen het raam van de woonkamer raakt de buitenlucht. De galerij is afgesloten door glas zodat de wind nooit direct mijn gevel raakt. En dat scheelt. Alles is geïsoleerd volgens het bouwbesluit van 25 jaar geleden, niets extra’s. Toen ben ik er komen wonen, in deze sociale huurwoning. Twaalf jaar geleden heb ik het met een gunstige regeling kunnen kopen.”

Wat staat er op uw jaarafrekening?

,,Ik betaal ieder jaar ongeveer 250 euro. Dat is zo weinig, omdat ik ieder jaar overstap van energiemaatschappij en dan een nieuwe welkomstkorting krijg. Afgelopen jaar was het iets duurder dan normaal, omdat de belasting hoger was dan ik gewend was. Ik betaalde van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020 in totaal 314,40 euro. Eigenlijk 554 euro, maar daar ging 240 euro korting vanaf. Mijn verbruik was 964 kWh aan stroom en 143 kuub gas. Daar valt warm kraanwater, het douchen en het stoken dus onder. Het jaar daarvoor betaalde ik 266,96 euro. Ik ben zo’n tien, vijftien jaar geleden begonnen met alles bij te houden in een spreadsheet. Mijn gunstigste jaar was in 2015, toen betaalde ik maar 144 euro na aftrek van kortingen.”

Quote Mijn voetprint is keurig, maar we moeten ook niet overdrij­ven Nick (57)

Bent u zuinig met energie?

,,Ik heb er inmiddels een sport van gemaakt om erover na te denken. Ik vervang ieder apparaat voor een zuiniger apparaat. Mijn wasmachine van 22 jaar oud begon onlangs te piepen en te knerpen, toen heb ik bewust naar de energielabels van het nieuwe apparaat gekeken. Vroeger keek ik puur naar de merken en de types. Ik stook zelden, want ik kan beter tegen de kou dan tegen warmte. Het is hier altijd warmer dan 18 graden in huis. Dat vind ik prima. De afwas spaar ik even op tot het rekje vol is en daarna droogt het vanzelf. Net als vroeger. Natuurlijk zou ik een nul-op-de-meter-woning fijn vinden, maar ik betaal netto 26 euro per maand, daar koop ik geen energiebesparende maatregelen voor. Mijn voetafdruk is keurig, maar we moeten ook niet overdrijven. Mijn enige gevaar is gemakzucht: dat ik zulke zuinige apparaten heb, dat ik denk dat de televisie en de lampen prima nog even aan kunnen blijven staan.”

Woont u prettig?

,,Ik wel. Ik zou niet anders willen. Ik woon lekker aan de rand van Alphen, geen gezeik met parkeren. Het winkelcentrum is in de buurt. Ik zou niks willen veranderen. Ik vertrek hier alleen in mijn houten pyjama.”

Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Wilt u meedoen aan deze rubriek en uw energierekening delen? Mail dan naar onze redactie Wonen.

