Nieuwbouwprijzen rijzen de pan uit

interactieve kaartenDe prijzen van nieuwbouwhuizen gaan door het dak. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning wordt inmiddels 387.000 euro neergeteld. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat concluderen de makelaars op basis van de laatste kwartaalcijfers.

Een jaar geleden kocht je een gemiddeld nieuwbouwhuis nog voor 322.000 euro, nu legt de koper al bijna 390.000 euro neer. Stijgende grond-, personeels- en bouwkosten maar ook maatregelen als gasloos bouwen stuwen de prijzen tot recordhoogte. Een verontrustende ontwikkeling, vindt voorzitter Ger Jaarsma van de grootste makelaarsclub van het land, de NVM. ,,De gemiddelde nieuwbouwwoning is al twee kwartalen op rij 80.000 euro duurder dan een gemiddelde bestaande woning en dat is echt een probleem.”

Het probleem van die torenhoge prijzen is dat er steeds minder kopers overblijven. Dat is goed terug te zien in de cijfers van de makelaars. Het aantal nieuwbouwhuizen dat te koop staat steeg tot 14.300, een stijging van 12 procent. Ook werden vorig kwartaal 13 procent (zo'n 6900) minder nieuwbouwhuizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de makelaarsclub is dit het zesde kwartaal op rij dat er minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. ,,Dit is de grootste daling tot dusver”, reageert makelaarsvoorzitter Jaarsma. ,,Er moet snel meer betaalbaar aanbod komen, zodat de prijzen van nieuwbouw minder hard stijgen en – veel belangrijker – zodat iedereen een goede en passende woning kan vinden”, roept de NVM-voorzitter op. Het is niet de eerste keer dat hij deze oproep doet. Ook andere woningmarktexperts benadrukken het belang om bij te bouwen.

Kijk hier naar de gemiddelde verkoopprijs en het aantal verkochte woningen bij jou in de buurt. Tekst loopt door onder de illustratie

Positieve noot

De makelaars mogen dan bezorgd zijn over de nieuwbouwmarkt, hun algemene beeld van de woningmarkt is vrij positief. De reden: er zijn meer bestaande huizen verkocht, meer woningen staan te koop én de prijzen van bestaande woningen stijgen ‘slechts’ licht. Het resultaat is dat voor het eerst in acht kwartalen het aantal verkochte bestaande koopwoningen is toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een record dus.