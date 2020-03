Nieuwe betaalregeling zonnepanelen gunstiger dan verwacht: ‘Blijft slimme investering’

De terugverdientijd kan voor een gemiddeld huishouden oplopen van de zeven jaar nu naar negen jaar als je pas in 2031 zonnepanelen aanschaft. Mensen die al zonnepanelen hebben, zien de terugverdientijd ook iets oplopen, maar die gingen ervan uit dat de salderingsregeling dit jaar geheel zou stoppen. Met de regeling ontvang je geld als je de opgewekte stroom niet zelf helemaal verbruikt.

Vorig jaar heeft minister Eric Wiebes besloten de succesvolle vorm van subsidie pas vanaf 2023 langzaam af te bouwen tot 2031, omdat deze helpt de elektriciteitsopwekking in Nederland te verduurzamen. Nu laat Wiebes aan de Tweede Kamer weten dat deze met stapjes van negen procent per jaar wordt afgebouwd in plaats van elf procent per jaar.



Mede dankzij de salderingsregeling is het aantal woningen met zonnepanelen gegroeid van 400.000 in 2015 tot 600.000 in 2018, blijkt uit de meest recente cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het financieel adviesbureau van Deloitte is er in totaal maar liefst 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak in ons land. Daar zou nog maar een fractie van worden gebruikt. Het is dan ook de verwachting dat het aantal zonnepanelen op huizen stevig blijft doorgroeien.

Subsidies

Als je als huishouden zonnepanelen koopt, krijg je daar geen landelijke subsidie voor, hoewel je wel de btw terug kunt vragen. Ook dat voordeel blijft bestaan. Via de energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal is te zien of in je eigen gemeente een extra subsidiepotje beschikbaar is. De manier waarop de aanschaf van zonnepanelen landelijk wordt gestimuleerd is de zogenoemde salderingsregeling. Door die regeling kunnen burgers zonnestroom die zij niet zelf gebruiken terugleveren aan hun stroomleverancier. Hun elektriciteitsrekening gaat dan omlaag. Vanaf 2023 wordt die vorm van subsidie langzaam afgebouwd tot 2031.

Doordat de afbouw minder snel gaat dan oorspronkelijk zou gebeuren, is de laatste stap van 2030 naar 2031 wel groter, merkt Puk van Meegeren van Milieu Centraal op. ,,Toch blijft het tot dat jaar financieel gunstiger om zonnepanelen aan te schaffen dan verwacht”, zegt hij. De voorlichtingsorganisatie berekende dat de terugverdientijd bij aanschaf van tien panelen in 2020 6,9 jaar is. In 2023 zou de terugverdientijd 8,2 jaar zijn. Er wordt uitgegaan van zonnepanelen die 25 jaar meegaan. De 'winst’ die je met de investering maakt is gelijk aan een spaarrente van 3,5 procent.

De berekening van Milieu Centraal is iets conservatiever dan die van het kabinet, omdat onderzoeksbureau TNO ervan uitgaat dat de prijs voor de aanschaf van zonnepanelen blijft zakken met 3,5 procent per jaar. Maar zelfs als panelen niet goedkoper zouden worden, zou de terugverdientijd niet veel verder oplopen dan negen jaar gemiddeld (afhankelijk van aantal panelen, opbrengst en verbruik van het huishouden).

Eigen Huis ‘positief’

De Vereniging Eigen Huis, die opkomt voor de belangen van huizenbezitters, vindt het positief dat de salderingsregeling niet acuut wordt gestopt, dat het salderingspercentage minder snel daalt en dat er een hogere wettelijke minimum vergoeding komt, zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. Minister Wiebes wil de terugleververgoeding vanaf 2023 instellen op minimaal 80 procent van het leveringstarief (exclusief belastingen) dat je hebt afgesproken met je energieleverancier. Hij wil dit in de wet opnemen, zodat consumenten beter zijn beschermd. De vergoeding is nu nog gesteld op 70 procent van het leveringstarief (exclusief belastingen).

De vereniging hoopt wel dat het nu is afgelopen met het ‘gemorrel aan een succesvolle regeling'. ,,Huiseigenaren moeten erop kunnen rekenen dat het bij deze aanpassingen blijft”, zegt Van der Veen op de website van Eigen Huis.