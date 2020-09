Nieuwe gasketelwet: zelf je cv-ketel installeren of repareren mag straks niet meer

De certificeringsregeling komt in het bouwbesluit te staan. Hoofdredacteur Eddy Buiting van Installatie.nl laat deze site weten dat de kans aanwezig is dat verzekeraars op een zeker moment als voorwaarde stellen dat een gasketel door een gecertificeerd bedrijf moet zijn onderhouden, wil een bewoner aanspraak maken op uitkering bij brand of andere schade.



Buiting is ervan overtuigd dat de gasketelwet nodig is om de wantoestanden in de branche tegen te gaan. Zijn site Intallatie.nl heeft de afgelopen jaren een bloemlezing gepubliceerd met honderden foto's van ‘vreselijke situaties’. In dit artikel wat voorbeelden van fouten die koolmonoxidegevaar kunnen veroorzaken.