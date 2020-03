Nieuwe huis Miljuschka net een kluis: ‘Kom je van z'n levensdagen niet in’

Haar nieuwe woning is best even wennen, vertelt Miljuschka, die op dit moment schittert in Wie is de Mol?, in het blad. Ze woonde ‘letterlijke driehoog achter’. Hoe anders is de boerderij waar ze nu terecht komt. ,,Die alleen al is 680 vierkante meter. En dan horen er ook nog een stal, zwembad en 20.000 vierkante meter land bij.”



Dat de verhuizing niet zonder slag of stoot ging was al te zien in de vlog die ze maakte voor deze site. Daarin vertelden haar kinderen dat er ‘veel te veel problemen’ waren. Maar die waren er ook op financieel vlak, vertelt vriend Philip in Linda.loves. ,,Omdat Mil bekend is, vielen offertes vaak nogal hoog uit. Lieten we vrienden er ook een opvragen, bleek het voor ons twee keer zo duur.”