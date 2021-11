Nieuwe wet geeft Kelly meer tijd om te verhuizen na dood moeder: ‘Krijg tijd om te kunnen rouwen’

Kelly en Mirjam waren als dochter en moeder net een getrouwd stel. ,,We deelden eigenlijk alles met elkaar, zijn ook altijd samen geweest”, vertelt de 30-jarige Kelly. Toen Mirjam in april dit jaar te horen kreeg dat ze uitgezaaide longkanker had en niet lang meer zou leven, was de schok groot. Het was voor Kelly een teken dat zij moest nadenken over haar toekomst, vooral omdat ze ook voorbeelden voorbij zag komen van andere wezen die hun ouderlijk huis moesten verlaten, zoals Faith den Herder.