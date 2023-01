Olivier verduurzaamde zijn jaren 30-woning en kreeg flink geld terug: ‘Dit weten veel mensen niet’

met videoOlivier van der Kuil wijst. Hij geeft een voorbeeld: die muur had de dikte van een steen en is nu aangenaam geïsoleerd. ,,We woonden in een huisje uit 1932. Oud, karakteristiek en klein. Nu wonen we bij wijze spreken in een landhuis én staat de energierekening vrijwel op nul.”