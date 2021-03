Oma Jo woont in de tuin bij haar kleinzoon: ‘Als de wifi niet werkt, komt ze ons halen

De bouw van mantelzorgwoningen zit in de lift op Schouwen-Duiveland. Twee gezinnen vertellen over hun keuze voor zo'n huis.

Ronald en Miranda wonen bij vrienden op het erf: ‘Zo hoef ik mijn vrouw niet alleen achter te laten’

Ineens viel ze weg. Een zware bloeding midden in de hersenen, zo bleek later in het ziekenhuis. Miranda van Oorschot (63) behoort tot de vier procent die dat overleeft. Maar haar geheugen laat haar in de steek. ,,Soms weet ze ineens niet meer waar ze is”, zegt haar man Ronald Bal (61). Hij wil haar niet meer alleen laten. Vrienden Stefán en Jantina Gyarmathy boden de oplossing: Ronald en Miranda wonen nu in een mantelzorgwoning op het erf van hun boerderij met camping.

Ronald heeft een eigen therapeutische massagepraktijk in Capelle aan den IJssel. ,,Ik blijf daar voor mijn werk ook wel overnachten, maar ik wil mijn vrouw niet alleen achterlaten.” Zodra er wat verandert, raakt Miranda gedesoriënteerd. Een voorbeeld: ,,Als Miranda de auto pakt, zorg ik dat ze altijd een volle tank heeft als ze vertrekt. Het kan niet zonder TomTom, want anders zit ze zo in België.” Ook de dagelijkse dingen, zoals het huishouden, gaan niet meer vanzelf. Ze heeft hulp nodig bij haar daginvulling. En daar komen Stefán en Jantina om de hoek kijken.

,,We kennen Stefán en Jantina zo’n vijftien jaar. We kwamen eerst als klant van Stefán”, vertelt Ronald. Stefán en Jantina runnen een praktijk voor natuurgeneeskunde en psychosociale therapie en zijn twee jaar geleden van Schuddebeurs verhuisd naar de Vissersweg in Nieuwerkerk. Daar konden ze hun praktijk uitbreiden, maar namen ze ook de bestaande minicamping op dat adres over. Omdat de buren in Renesse ook hun eigen leven hebben, zocht Ronald een veiligere omgeving voor Miranda dan hun twee-onder-een-kapwoning. Hij zag die op het erf van hun vrienden in Nieuwerkerk.

Jantina: ,,Toen de vraag werd gesteld, voelde het gelijk goed. Dit kan hier. Er is hier altijd iemand aan de balie, dus Miranda kan altijd ergens naar toe voor een kopje thee of een praatje. En wij zijn hier toch wel op het terrein. We hebben beiden een elektrische fiets, dus als ik boodschappen ga doen in het dorp, kan Miranda gewoon mee.”

De bouw van de mantelzorgwoning ging niet zonder slag of stoot. ,,Het gekke is dat vanuit de overheid wordt gestimuleerd om mensen uit zorginstellingen te houden. Ik had verwacht dat er bij de gemeente dan ook veel soepeler mee om zou worden gegaan. Normaal gesproken mag je vergunningvrij een mantelzorgwoning bouwen op een achtererf, maar dat ging niet door. Ik moest vechten voor een vergunning.”

Oma Jo woont bij de kleinkinderen in de tuin: ‘Dat hoor je niet vaak’

Volledig scherm Joeri en Jolande van Klinken en oma Jo Boogert. © Sandra Schimmelpennink

Joeri (25) en Jolande (21) van Klinken wonen sinds vorig jaar in het huis van Joeri’s grootmoeder aan de Sint Joostdijk in Oosterland. Oma Jo Boogert-van der Maas (73) woont nu in de tuin, in een mantelzorgwoning. ,,Het is begonnen door opa, hij had het helemaal in beeld.”



,,In 2018 zei mijn opa Rinus Boogert: ‘Wil je niet hier wonen? Dan gaan wij in de tuin, want het bejaardenhuis is niets voor ons.’ Hij had al geïnformeerd bij Arjan Bom uit Nieuwerkerk, die zorgwoningen bouwt”, zegt Joeri. ,,Opa had het al helemaal uitgedacht. Hij wou het huis graag in de familie houden. De ouders van oma hebben hier vroeger ook gewoond”, zegt Jolande.

Zo’n groot huis met vier slaapkamers en een schuur is best heel wat voor twee starters, dus Joeri en Jolande informeerden eerst eens of ze een hypotheek konden krijgen. ,,Dat je op zo’n jonge leeftijd in zo’n spulletje kan wonen is bijzonder. Mooi dat het zo kan”, zegt Joeri. Jolande komt uit Borssele, maar Joeri was gelijk duidelijk: ,,Ik heb van begin af aan gezegd, ik ga niet van Oosterland af.” Jolande: ,,Dit kwam gewoon op ons pad. Er was ook niemand van de kinderen van opa en oma die het wilde kopen. En Joeri had verkering en wilde gaan trouwen. Zo is het gegaan.”

Opa was duidelijk de trekker van het idee, maar het noodlot sloeg toe. Hij verongelukte in 2019 met zijn motor bij Oude-Tonge. ,,We hebben het hele plan toen even laten rusten, ook voor oma”, zegt Jolande. Inmiddels woont oma alweer bijna een jaar bij hen in de tuin. ,,Dat hoor je niet vaak: bij een kleinkind”, zegt Joeri.

Vooralsnog kan oma prima haar eigen boontjes doppen. Ze kookt nog zelf en heeft voldoende aanloop van haar zeven kinderen. ,,Wij lopen de deur niet plat, maar gaan wel eens langs voor een bakje koffie of brengen wat eten”, zegt Jolande. ,,En ik zit zelf in de zorg. Als ze hulpbehoevend wordt, zal ik mijn steentje bijdragen. We zijn er in elk geval als eerste om bij te springen. Als bijvoorbeeld de wifi niet werkt, komt ze naar ons en hoeft ze niemand te bellen.”

Mantelzorgwoning bouwen? In principe vergunningvrij Er is sinds vier jaar een stijging zichtbaar in het aantal mantelzorgwoningen. Omdat de meeste mantelzorgwoningen vergunningvrij zijn, heeft de gemeente Schouwen-Duiveland geen duidelijk overzicht, maar in de vooroverleggen is er vorig jaar een piek met vijftien aanvragen te zien. Als er toch een vergunning moet worden aangevraagd, kan dat soms wat stroperiger verlopen geeft wethouder Jacqueline van Burg toe. ,,We hebben ons aan regels te houden, maar als de situatie het toelaat zijn wij bereid te kijken naar de mogelijkheden. Het kan dan inderdaad wat langer duren.”