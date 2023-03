Omzagen van bomen leidt tot sterke emoties, maar het huizentekort ook: welk belang gaat voor?

Als we dít doen, kunnen er volgens deze bestuurder in paar jaar duizend nieuwe huizen in de provincie staan

Doe niet moeilijk over bouwen op groenstroken, schrap of verkort inspraak bij nieuwbouw, wijs desnoods onder dwang bouwlocaties aan én begin snel met bouwen in polder Rijnenburg: daar kunnen de eerste duizend huizen al over een paar jaar staan.