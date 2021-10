Onrust over opvragen studieschuld voor hypotheek: ‘Toestemming klant blijft nodig’

Bij het betreffende bedrijf, Hypotheken Data Netwerk (HDN), zeggen ze te snappen dat het onderwerp gevoelig ligt. Er verandert echter niets aan het beleid, alleen aan de techniek en het proces, legt een woordvoerder uit. ,,Zonder toestemming van de klant kan een adviseur of hypotheekverstrekker niet bij de gegevens.” Ook de woordvoerder van Ollongren bevestigt dat van een directe lijn tussen bank en studieleningverstrekker DUO geen sprake is.

Als je een hypotheek aanvraagt voor de aankoop van een huis, moet je allerlei documenten aanleveren. Veel hypotheekadviseurs werken met een app die in één keer de data op de juiste plek krijgt. Dan hoef je als huizenkoper niet voor iedere dienst (zoals Mijn Pensioenoverzicht, UWV en DUO) een document op te vragen en op te sturen. Ook voor hypotheekverstrekkers is het makkelijker dat ze die documenten niet hoeven over te typen. De gegevens verschijnen direct in hun systeem, dat daarna automatisch kan berekenen hoe hoog de lening is die de klant kan dragen.