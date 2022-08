Ook wespen houden niet van water, en andere tips tegen vliegende lastpakken

,,Dit jaar zijn er ontzettend veel wespen, en oh oh oh wat doen we ertegen? We besloten om er niet alleen een artikel over te schrijven, maar om ook een video te maken met drie gouden tips. Ik had al een mooie scene bedacht, lekker buiten in de tuin, zonnetje erbij... Maar wat denk je: op de dag zelf kwam het met bakken uit de lucht. Het regende pijpenstelen! We hebben de video daarom maar in de hal opgenomen. Ik heb geprobeerd om de sfeer van Italië daar tevoorschijn te toveren, maar nee hoor: geen wesp te bekennen!”, grinnikt Marja.