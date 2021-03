Op deze manieren houd je het water in de tuin langer vast

Deze vrouwen lappen je verlepte kamerplan­ten weer op: ‘Hier staan alle kneusjes’

25 maart Wie is er door corona ook meer groen in huis gaan halen én tot de conclusie gekomen dat het een hele kunst is om kamerplanten levend te houden? Ilse van den Dool en Roos Vollebregt begonnen begin dit jaar een plantenasiel. ‘Kneusjes weggooien? Zonde!’