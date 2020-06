Op deze manieren kom je af van huisstofmijt én blijft je bed mooi schoon

Sommige mensen hebben behoorlijk last van huisstofmijt in huis en dan met name in bed. ,,Ze krijgen jeuk of rode vlekjes op hun lichaam, een allergische reactie", verklaart Marja Middeldorp aan de telefoon. ,,Als de beestjes in de bank gaan zitten, kan het ook de stof aantasten. Zeker nu het zo heet is en we meer zweten, is het bed voor de huismijt als een warm bad. Nu is het sowieso al goed om het bed goed schoon te maken, want we brengen er een groot deel van ons leven door. Daarom wat tips.”

Ingrediënten en tools:

Huisstofmijt.

Stofmondje (onderdeel stofzuiger)

Soda

Washandje

Vriezer

Droger

Stofzuigen

,,Eerst even de stofzuiger. Ik hoor dan: 'Maar, het is toch raar om je matras te stofzuigen. Dat is toch vies?’ Maar je hebt daar toch speciale mondjes voor, denk ik dan. Daar doe ik ook de lampenkappen en knuffels mee, bij bijna elke stofzuiger zitten die opzetstukjes wel. Díe moet je gebruiken.‘’



,,Ik stofzuig het matras altijd in één richting. Niet heen en weer - heb ik van mijn moeder geleerd. Streep voor streep. Dat geeft toch een goed gevoel! Alle huidschilfertjes weg en soms ook honden of kattenharen, als je die in huis hebt. Dat bed heeft onderhoud nodig.”

Marja Middeldorp.

Soda

,,Soda ziet eruit als grof zout. Als je het mengt met water lost het op. Maar water heb je hier niet bij nodig als je het matras schoon wilt maken”, legt Marja uit. ,,Wat ik doe: ik wrijf de soda met de hand erin. Je zult zien dat het op het matras wat zachter wordt omdat het vocht opneemt. Dat is precies het resultaat dat je wilt hebben. Je kunt het afnemen met een vochtig washandje óf je haalt het eraf met de stofzuiger. Moet je wel mee uitkijken als het te nat is, want dat is niet goed voor de stofzuiger.”

Vriezen of verwarmen

Als de huisstofmijt ergens niet blij van wordt, is het een lage óf hele hoge temperatuur. ,,Onze lichaamstemperatuur vindt ie heerlijk. Daarom gaat hij niet alleen in de lakens en het matras zitten, maar ook in het kussen. Je kunt je kussen daarom even in de vriezer leggen. Of in de droger, als het kussen daar tegen kan. Sommige mensen doen er een tennisbal bij om het kussen op te poffen, of ze missen gewoon tennis op televisie en hebben zo nog wat om naar te kijken - dat zou ook kunnen.”

Luchten

Maar de belangrijkste tip komt als laatste. ,,Elke dag als ik wakker word en ik loop naar de douche, gaat mijn raam open. Luchten! Het is zo belangrijk. Sla je dekbed open en laat het direct luchten. Je komt terug uit de douche en je bent niet alleen zelf lekker fris, maar de slaapkamer ook. Hup, aankleden en fit de dag beginnen!”