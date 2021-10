Op jacht naar bed, bank of keuken: deze bekende woonboulevard is al 25 jaar een begrip

Maxime Meiland gaat alweer verhuizen: ‘Het is toch iets te klein’

5 oktober Maxime Meiland vindt haar twee-onder-een-kapwoning in Noordwijk nét iets te krap en gaat daarom opnieuw verhuizen. Dat vertelde de realityster gisteravond aan tafel bij Jinek. ,,Je denkt nooit: waar laat ik m’n stofzuiger of wasrek? Daar kwamen we op een gegeven moment wel achter, het is toch iets te klein.”