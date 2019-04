Op zoek naar ‘luxe’ schaduw? Deze 8 parasols hebben een bijzonder design

Traditione­le kerstboom bedreigd door klimaatver­an­de­ring en kevers

12:36 Het voortbestaan van de fijnspar, de traditionele kerstboom, wordt bedreigd. In Nederland is duizenden hectare aan boom stervende. In Tsjechië is de verwachting dat zelfs 20 miljoen kubieke meter fijnspar bezwijkt. Kwekers moeten ingrijpen om te voorkomen dat de bomen de kerst niet halen.