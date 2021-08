Open Huizendag met vrijblijvende bezoekjes van de baan, NVM komt met alternatief

Makelaarsvereniging NVM kondigt voor het eerst sinds de coronacrisis weer een Open Huizendag aan, maar de oude opzet waarbij mensen onaangekondigd langs kunnen gaan bij te koop staande huizen is voorlopig van de baan. Er is een alternatief bedacht waarbij makelaars zich beschikbaar stellen voor persoonlijke gesprekken.

De NVM is er met het oog op corona nog geen voorstander van dat mensen massaal woningen gaan bezoeken, zegt bestuurslid Chris van Zantwijk. ,,We zoeken naar verbeteringen. Uit een speciaal onderzoek dat we hebben laten uitvoeren kwam naar voren dat consumenten verschillende woonvragen hebben. Ze zijn op zoek naar deskundig en persoonlijk advies.”

Dat de Open Huizendag in z'n traditionele vorm niet door kan gaan, is voor veel woningzoekenden waarschijnlijk een aderlating. Het is erg moeilijk om bezichtigingen in te plannen omdat er in veel gevallen te veel aanmeldingen zijn. Het komt voor dat makelaars zelfs al op voorhand peilen of je een bod uit gaat brengen. Overbieden gebeurt bij drie op de vier te koop staande huizen, blijkt uit cijfers van de NVM.

Past niet bij marktomstandigheden

,,Als je een huis zoekt om te kopen en niet naar te kijken, zal je het vrijblijvende los moeten laten”, zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,De markt is zo overspannen dat je direct een bod moet doen. Tijdens de vorige huizencrisis van zo'n tien jaar geleden, was de Open Huizendag een verkoopmiddel. Nu zijn veel verkopers er niet happig op om mensen vrijblijvend in hun huis toe te laten. Met het grootste gemak zijn er twintig of dertig bezichtigingen in te plannen met allemaal mensen die serieus van plan zijn een bod uit te brengen."

De marktomstandigheden zijn dus zo veranderd, aldus De la Porte, dat een Open Huizendag niet meer past in deze tijd. ,,Het kan weer komen als de markt omslaat”, stelt hij.

Of de traditionele Open Huizendag nog terugkomt, kan de NVM nog niet zeggen. ,,Het is goed mogelijk van wel”, zegt een woordvoerder. ,,We hebben voor dit moment een vorm gekozen die past bij de behoefte van woningzoekenden. Nadien kunnen we evalueren of dat goed is gelopen en nadenken over hoe we de dag in de toekomst vormgeven.”

Geïnteresseerde consumenten met vragen over hun woning, de waarde, verduurzamingsmogelijkheden of het woningaanbod kunnen in de nieuwe opzet een persoonlijke afspraak maken met een NVM-makelaar. Dat kan vanaf 13 september. De Open Huizendag vindt plaats op zaterdag 2 oktober.

