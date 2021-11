Opgehokt met brandgevaar: schuurtjes steeds vaker illegaal bewoond

Schuurtjes volgepropt met bedden, kledingkasten, wasrekken en elektrische kachels. Deze erbarmelijke leefomstandigheden treft de Pandjesbrigade in Den Haag steeds vaker aan. In een maand tijd zijn in Den Haag vijf schuurtjes aangetroffen die illegaal bewoond werden.