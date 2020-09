Oplossing voor Amber die door blunder huisraad ineens bij vuilcontainer aantrof

VideoWoningcorporatie Nijestee blunderde eind augustus door de huisraad van een huurder per ongeluk in een vuilcontainer te gooien. Student Amber had daarna het gevoel dat ze aan haar lot werd overgelaten, maar twee weken later is er toch een oplossing gevonden.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Het verhaal in het kort: Amber Tuynman (28) en haar vriend Pablo Divorato (38) huurden bij Nijestee en stonden op het punt te gaan verhuizen. Hun spullen stonden daarom in de berging. Vier dagen voor de verhuizing trof ze tot haar schrik de huisraad ineens deels op straat en deels in een vuilcontainer aan. Drie mannen van Servicedienst Groningen waren ermee in de weer, ‘in opdracht van het bouwbedrijf’. De schade: ruim 13.000 euro en een hoop vernielde herinneringen.

Oplossing

In de eerste uren na het incident was Nijestee niet heel hulpvaardig. Toen Tuynman de pers inschakelde, kwam die avond nog wel een mailtje waarin de fout werd toegegeven. Desondanks hoorde ze daarna weer lang niks en kreeg ze zelfs het idee dat ze aan haar lot werd overgelaten, maar inmiddels is er een oplossing gevonden. Dat liet Tuynman via een appje weten aan stadsblog Sikkom.

Wat die oplossing exact is, blijft in het midden, maar Tuynman is er blij mee. ,,We zijn om de tafel geweest vandaag en zijn tot een oplossing gekomen waar beide partijen mee tevreden zijn”, aldus Tuynman. De aangifte die ze bij de politie heeft gedaan, trekt ze weer in.

