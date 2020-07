Opnieuw versoepeling hypotheeknormen, vooral voor tweeverdieners

Het kabinet is van plan de hypotheeknormen voor 2021 verder te versoepelen, met name voor tweeverdieners. Het laagste inkomen van de twee gaat voor 90 procent meetellen in plaats van 80 procent en een studieschuld drukt minder op het maximale hypotheekbedrag, zo is het voorstel.

Dat gaat een groot effect hebben op mensen die volgend jaar een huis willen kopen, zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van vergelijkingssite Independer.nl. ,,Middeninkomens kunnen wel 20.000 euro meer lenen voor een huis en het bedrag loopt op bij hogere salarissen.”

De wijzigingen in de leennormen zijn aangeraden door het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ze zijn onlangs overgenomen door het kabinet en ter consultatie aangeboden dus iedereen die wil, kan reageren voordat de Tweede Kamer er mee aan de slag gaat.

Prijzenrecords

Er zou nog wel behoorlijke kritiek kunnen komen op het plan aangezien het de toch al hoge huizenprijzen verder laat stijgen, zo verwacht Rabobank-econoom Nic Vrieselaar. Hij verwijst naar een studie waar De Nederlandsche Bank vorige week mee kwam, die aantoonde dat de grotere leencapaciteit (met name door de lage rente) de belangrijkste aanjager is geweest van de huizenprijzen en niet de krapte op de huizenmarkt. Ook woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer zei onlangs al tegen deze site dat de lage rente de grootste veroorzaker is geweest van de prijsrecords die nog steeds verbroken worden. De gemiddelde huizenprijs is al 330.000 euro.

Quote Het verruimen van de leennormen klinkt positief voor starters, maar het is de vraag of zij er echt wat aan hebben Nic Vrieselaar, econoom Rabobank

,,Het verruimen van de leennormen klinkt positief voor starters, maar het is de vraag of zij er echt wat aan hebben”, zegt Vrieselaar. ,,Het kan zijn dat zij omdat ze meer kunnen lenen, bereid zijn een hoger bedrag neer te tellen voor een huis. Dat heeft vervolgens ook weer een indirect effect op de huurprijzen, want beleggers moeten mee in het overbieden.”

Emancipatie

Quote Doordat het de afgelopen jaren fiscaal steeds aantrekke­lij­ker is gemaakt om allebei te werken, houden tweeverdie­ners meer geld over Gabriëlla Betonville, Nibud Naar dergelijke effecten kijkt het Nibud niet bij het advies om de leennormen te verruimen, bevestigt een woordvoerder. ,,Wij kijken puur naar de betaalbaarheid van de woonlasten. Doordat het de afgelopen jaren fiscaal steeds aantrekkelijker is gemaakt om allebei te werken, houden tweeverdieners meer geld over”, zegt Gabriëlla Bettonville namens het Nibud. Bovendien is emancipatie een belangrijke drijfveer. ,,Het komt minder vaak voor dan voorheen dat één van de ouders de baan opzegt op het moment dat ze kinderen krijgen.”



Het tweede inkomen is dankzij dit standpunt heel rap zwaarder gaan meetellen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Tot 2016 telde het nog maar voor een derde mee, vanaf 1 januari 2021 dus waarschijnlijk wel voor 90 procent.

Vrieselaar denkt echter dat er meer redenen zijn om terughoudend te zijn met het meewegen van het tweede inkomen dan alleen een stijging van de huizenprijs. ,,Op sommige punten is het risico voor tweeverdieners op de huizenmarkt ook groter. Zo is het risico op verlies van inkomen groter als je met z'n tweeën bent, aangezien dat al gebeurt als één van de twee z'n baan verliest. Verder komt het voor dat relaties uitgaan natuurlijk, en met de nieuwe leennormen wordt het moeilijker om de hypotheek op één salaris te dragen.”

Het Nibud wijst erop dat eenverdieners juist weer met andere risico's te maken hebben. ,,Bij verlies van inkomen is er altijd een risico als iemand een huis heeft gekocht en dat geldt dus zeker voor alleenstaanden", aldus Betonville. ,,Gezien vanuit de portemonnee vinden we het advies verstandig. Het is aan de politiek wat ze hiermee gaan doen.”

In het rekenvoorbeeld hieronder zie je het effect van de versoepelingen in de leennormen die door het kabinet worden voorgesteld. Je eigen maximale hypotheek berekenen met de voorwaarden van nu, kan hier. Independer is onderdeel van dezelfde uitgever als deze site, DPG Media. We werken samen bij het inzichtelijk maken van financiële keuzes. Bekijk onder het rekenvoorbeeld de podcast Huis & Hypotheek die we samen maken.

Een stelletje heeft een modaal inkomen (36.000 euro bruto per jaar per persoon), waarbij de één 40.000 euro verdient en de ander 30.000 euro. Als nu de maximale hypotheek wordt berekend, wordt het hoogste salaris voor 100 procent als toetsinkomen meegerekend en het tweede salaris voor 80 procent (24.000 euro). In de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2021 zou hetzelfde inkomen voor 90 procent meetellen (27.000 euro). De maximale hypotheek is dan niet 328.441 (bij een rentepercentage van 1,75 procent), maar 351.651 euro, dus zo'n 23.000 euro meer.