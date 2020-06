Oud-Beijerlandse Chevanna (21) poept al twee jaar op een emmertje

Chevanna ligt met een koptelefoon op de bank van de woonwagen van haar tante. Binnen is het koel. ,,Engels les is nu bezig, maar ik kan wel even weglopen”, fluistert ze. Ze loopt naar buiten, gaat het hek door en betreedt een van de woonwagens die buiten het terrein lijkt te staan. Die wagen ziet er anders uit dan de rest. Hij is een stuk kleiner en de verf bladdert van de zijkanten. ,,Deze heb ik zelf tweedehands gekocht.”



Ze woont er nu twee jaar, maar heeft nog altijd geen water. Via een lange houtje-touwtje-constructie tapt ze elektriciteit af via haar tante. ,,Ik laat wel even zien hoe vervelend de situatie binnen is.”